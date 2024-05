Após decisão em primeira instância, o Executivo de Rio Preto recorreu da decisão, que permaneceu na segunda instância

publicado em 29/05/2024

A Prefeitura de Rio Preto foi condenada a pagar R$ 20 mil em indenização para família por danos morais (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil/Divulgação)

Daniel Marques

daniel@acidadevotuporanga.com.br

Em março de 2023, uma criança de 5 anos de idade foi esquecida dentro do ônibus do transporte escolar de São José do Rio Preto. O veículo ficou parado, e trancado, por cerca de uma hora no estacionamento dos veículos escolares. Agora, a Prefeitura foi condenada a pagar R$ 20 mil em indenização para família por danos morais.

Na semana passada, foi emitida a sentença em segunda instância, mas ainda cabe recursos da decisão.

Já de acordo com a sentença em primeira instância, o juiz Cristiano Mikhail entendeu que o Poder Executivo deveria ser condenado. Ainda conforme o histórico do caso, horas depois, o menino conseguiu sair e foi entregue aos pais pelo motorista que fez o transporte. A família relatou no processo que, diante do ocorrido, ele desenvolveu quadro de estresse pós-traumático, necessitando, inclusive, de acompanhamento psicológico.

O juiz relatou: “não há dúvidas que houve falha na prestação do serviço do transporte escolar por parte do requerido e que, muito embora felizmente o evento não tenha causado dano maior, a criança foi exposta a imenso risco, na medida em que tinha apenas cinco anos”.