publicado em 14/05/2024

O Hemocentro de Rio Preto e o Hemonúcleo de Catanduva enfrentam uma situação crítica em seus estoques de sangue (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

O Hemocentro de Rio Preto e o Hemonúcleo de Catanduva enfrentam uma situação crítica em seus estoques de sangue. De acordo com a última atualização, feita ontem, os tipos negativos são os mais necessitados de doadores no Hemocentro de Rio Preto, enquanto no Hemonúcleo de Catanduva todos os tipos sanguíneos estão em níveis críticos.

Em Rio Preto, os tipos negativos têm apenas 20% do estoque mensal considerado crítico, enquanto os tipos positivos estão com apenas 40% do estoque mensal. O coordenador de Captação de Doadores do Hemocentro de Rio Preto, Guilherme Vila Real, enfatizou a importância de manter o estoque de sangue adequado para a saúde da região.

"Um estoque de sangue suficiente é essencial para preservar a saúde de nossa comunidade. Ele representa a diferença entre a vida e a morte em emergências médicas, proporciona tratamento para condições crônicas, facilita cirurgias planejadas e assegura cuidados durante complicações obstétricas", destacou.

Para manter os estoques do Hemonúcleo em níveis adequados, são necessários cerca de 50 doadores por dia. O local coleta até 600 bolsas de sangue por mês e abastece 11 cidades da região, além de contribuir com o Hemocentro de Rio Preto.

Podem doar sangue pessoas entre 16 e 69 anos que pesem mais de 50 quilos, apresentando documento oficial com foto. Menores de 18 anos só podem doar com consentimento formal dos responsáveis. Pessoas com febre, gripe ou resfriado, diarreia recente, grávidas e mulheres no pós-parto não podem doar temporariamente.