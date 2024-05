O acidente ocorreu neste domingo

publicado em 13/05/2024

Fernanda Cipriano

Uma batida entre veículos ocorrida no trevo de Populina, na rodovia Antônio Alduino, deixou uma pessoa levemente ferida e causou congestionamento envolvendo outros veículos. O acidente ocorreu neste domingo (12).

De acordo com a ocorrência, um GM/Corsa preto de Populina, que cruzava a rodovia, bateu na lateral de um veículo Hyundai/Tucson, o que fez com que ele perdesse o controle e girasse na pista, veio a colidir na lateral de um caminhão bitrem. No veículo Corsa, ninguém ficou ferido.

No Tucson, uma mulher necessitou de socorro médico e foi atendida pelo Samu, sendo encaminhada consciente e orientada para o Hospital João Veloso. Apesar do susto, ela não apresentava escoriações. A família, que estava no Tucson, era de Campinas e tinha como destino Iturama, em Minas Gerais.