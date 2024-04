As seis melhores iniciativas foram selecionadas pela Secretaria da Cultura e Turismo; o resultado foi divulgado nesta quarta-feira (10)

publicado em 11/04/2024

As apresentações serão exclusivamente no Centro de Convenções Jornalista Nelson Camargo (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Daniel Marques

Artistas de Votuporanga tiveram oportunidade de concorrer a recursos financeiros para o segmento artes cênicas disponibilizados pela Secretaria Municipal da Cultura e Turismo, que destinou R$ 6 mil para os projetos vencedores. As melhores iniciativas foram divulgadas nesta quarta-feira (10).

Os projetos integram a “Mostra de Cenas Curtas – No Foco 2ª Edição”. Os selecionados são: “Por que?”, de Dênis Figueiredo; “O Canalha”, de Dênis Figueiredo; “Cuidado! Animais Raivosos”, de Esmeraldina Reis de Araújo; “As Pérolas de Dona Maria”, de Giovanni Gonçalves Mantovani; “Quando o Amor Chegar”, de Jéssica Giolo Puerta; e “A Cigarra e a Formiga – Uma História de Amor”, de João Vitor Teixeira dos Santos. Cada projeto receberá R$ 1 mil.

O tempo mínimo de cada cena é de 15 minutos, não podendo ultrapassar 20 de duração. As cenas foram criadas para palco, não havendo a modalidade teatro de rua. Foram permitidos cenários ou elementos cênicos simples, práticos e de fácil remoção, que ficam a cargo de cada grupo. O tempo será de 5 minutos para a montagem e 5 minutos para desmontagem e desobstrução do palco entre cada cena. As apresentações serão exclusivamente no Centro de Convenções Jornalista Nelson Camargo, no período de 24 a 28 de abril de 2024.

Participaram da seleção artistas e grupos de teatro de Votuporanga, sendo permitida a participação no elenco de atores/atrizes de outras localidades, no percentual máximo de 30% da composição do grupo para a Mostra.

A análise e a escolha dos projetos ficaram a cargo da equipe nomeada pela Secretaria de Cultura e Turismo, com apoio do Conselho Municipal de Políticas Culturais (CMPC), para compor a Curadoria.