publicado em 02/04/2024

Samara Cristina Rufino, 27 anos, foi contratada como cuidadora da APAE de Votuporanga (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Fernanda Cipriano

O programa emergencial de auxílio-desemprego Votuporanga em Ação 1 e 2, mantido pela Secretaria de Direitos Humanos da Prefeitura de Votuporanga, tem se destacado por transformar vidas e proporcionar novas oportunidades no mercado de trabalho. O projeto oferece ajuda por um período limitado de tempo, contrata bolsistas para desempenharem suas tarefas em período integral ou por 4 horas de trabalho, além de receberem uma cesta básica e qualificação.

Uma das maiores conquistas do projeto é quando o bolsista é reinserido no mercado de trabalho, com carteira registrada. É o caso da jovem Samara Cristina Rufino, 27 anos, que após assinar contrato em 2022 para trabalhar na APAE de Votuporanga como serviços gerais, foi posteriormente contratada como cuidadora, sendo uma das muitas histórias de sucesso do programa.

No Recanto Tia Marlene, Loana Paula Gasparini Barbosa e Susiane Rodrigues Aparecido também foram beneficiadas pelo projeto e agora são funcionárias com carteira assinada. O mesmo aconteceu com Tiago Mateus Silva Alves, que após ser bolsista do projeto em 2023, hoje trabalha como repositor no Mercado Dona Nena.

A empresária e comerciante, Laide Batista da Silva, conhecida como Dona Nena, elogiou o desempenho de Tiago, destacando sua dedicação e comprometimento. O secretário de Direitos Humanos, Emerson Pereira, ressaltou que o projeto visa acolher pessoas em vulnerabilidade social, proporcionando um recomeço e colaboração com a municipalidade.