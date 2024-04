O chefe do Executivo prestou apoio e solidariedade às vítimas, além de acompanhar de perto o resgate de todas as pessoas que precisaram ser socorridas

publicado em 12/04/2024

André Pessuto esteve presente no local do acidente para prestar solidariedade às vítimas (Foto: A Cidade)

Fernanda Ciprianofernanda@acidadevotuporanga.com.brO prefeito de Fernandópolis, André Pessuto, esteve ontem a tarde no local do acidente entre o ônibus de sua cidade e um caminhão. O chefe do Executivo prestou apoio e solidariedade às vítimas, além de acompanhar de perto o resgate de todas as pessoas que precisaram ser socorridas.Em entrevista ao A Cidade, Pessuto relatou que iria à UPA para ver a necessidade de seus munícipes e que ajudaria no que fosse possível aos socorridos. “Faço também um agradecimento especial ao prefeito Jorge Seba, sua secretária de Saúde, que prontamente entrou em contato e está prestando todo o socorro necessário e possível aqui. É um momento triste para a Fernandópolis, mas que a gente vai superar”, disse ele em entrevista.Durante sua fala, o prefeito destacou que o trajeto é feito diariamente pelo funcionário da prefeitura. “Fazemos esse trajeto diariamente, e aqui chegando próximo a Votuporanga, o ônibus acabou batendo. Fecharam o motorista do ônibus, e ele colidiu com um caminhão que estava parado no acostamento. Fica o meu reconhecimento, o meu agradecimento à solidariedade concedida a Fernandópolis, bem como da sua Secretária de Saúde.”, finalizou André.Na comitiva de Fernandópolis também esteve presente o Secretário da Saúde de Fernandópolis, Ivan Veronesi.