O caso ocorreu no dia 19 de março e foi registrado pela mãe da jovem

publicado em 02/04/2024

O caso ocorreu no dia 19 de março e foi registrado pela mãe da jovem em Cosmorama (Foto: Google Maps)

Fernanda Cipriano

A Polícia Civil de Cosmorama investiga uma denúncia de agressão e ofensa contra uma aluna de sete anos com TEA (Transtorno do Espectro Autista) por parte de uma professora em uma escola municipal. O caso ocorreu no dia 19 de março e foi registrado pela mãe da jovem.

De acordo com a ocorrência, a criança, que está no 3º ano do ensino fundamental, teria sido agredida com um tapa no rosto e xingada de "burra" durante uma atividade de caça-palavras em sala de aula.

A mãe percebeu uma mudança no comportamento da filha, que passou a apresentar crises de pânico ao ir para a escola. Após questionamentos, a menina confirmou a agressão e manifestou medo de ser novamente agredida.

Diante da situação, a mãe buscou ajuda profissional para a criança, que iniciou acompanhamento psiquiátrico devido aos sintomas pós-trauma e foi diagnosticada com TOC (Transtorno Obsessivo-Compulsivo), TDAH (Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade) e Transtorno de Ansiedade Generalizada, além do TEA nível 1.

A Secretaria Municipal de Educação foi comunicada do caso e agendou uma reunião com a família, decide pela troca de turno da aluna e acompanhamento da técnica de educação durante as aulas. O Conselho Tutelar também está acompanhando o caso.