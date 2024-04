A ação é voltada para estudantes, especialistas e empreendedores interessados no tema e tem inscrições gratuitas

publicado em 03/04/2024

Especialistas Carol Barreto e Cíntia Felix participarão do evento online entre os dias 15 e 17 de abril, das 19h às 21h (Foto: Divulgação)

O contexto da moda autoral e sustentável vai nortear o ciclo de palestras promovido pelo Sebrae-SP entre os dias 15 e 17 de abril, das 19h às 21h, com transmissão online. A ação é voltada para estudantes, especialistas e empreendedores interessados no tema e tem inscrições gratuitas.

Será a primeira ação do Crie Moda Autoral, do Polo de Referência Nacional em Economia Criativa, liderado pelo Sebrae-SP, que tem o objetivo de promover a economia criativa como eixo de desenvolvimento econômico e social do Brasil. O eixo de moda autoral do Crie vai lançar, ainda este ano, projetos voltados para o atendimento dos empreendedores do segmento de moda.

“Com o Crie Sebrae, queremos gerar inteligência para eixos como o da moda autoral. Neste ciclo reunimos especialistas para apresentar a estudantes, pessoas criadoras e pequenas empresas de moda caminhos para uma atuação mais sustentável, bem como as tendências futuras nesse campo”, destaca Martha Lopes, consultora de economia criativa do Sebrae-SP.

Palestras

Serão três dias de palestras. A professora, figurinista, empreendedora e estilista Cíntia Felix vai participar dos dois primeiros dias. No dia 15, Cíntia vai contextualizar o cenário da moda e sustentabilidade e suas manifestações como brechós e economia circular. No dia 16 será a vez de abordar o impacto ESG, seu atravessamento no campo da moda e medidas práticas para tornar a prática da moda mais sustentável. Cíntia é fundadora da marca AZ Marias e atuou como assistente de estilo e de produto acabado.

O terceiro dia de ciclo será focado no debate do futuro da moda, com a ascensão de novas tecnologias e práticas como upcycling. A discussão será liderada pela artista visual e designer de moda autoral Carol Barreto, que também é professora adjunta do Departamento de Estudos de Gênero e Feminismo da Universidade Federal da Bahia (UFBA) e trabalha com a relação entre moda e ativismo político feminista e antirracista.