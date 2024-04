O projeto arrecada alimentos e doa aos mais necessitados do município; a ideia vem se espalhando nas redes sociais

publicado em 04/04/2024

O pastor Bruno Nicolas José está contente com a repercussão do projeto nas redes sociais (Foto: Arquivo Pessoal)

Daniel Marques

daniel@acidadevotuporanga.com.br

Em meio aos desafios da atualidade, a solidariedade e o apoio mútuo surgem como valores fundamentais para enfrentar as adversidades. Em Votuporanga, uma inspiradora iniciativa liderada pela Igreja Casa dos Filhos, o “Mercado Solidário”, tem se destacado como um exemplo vivo de compaixão e generosidade.

O projeto teve origem modesta, com um pequeno grupo dentro da própria igreja, que buscava auxiliar pessoas em situação de vulnerabilidade. Com o tempo, o engajamento cresceu e a iniciativa foi apresentada a toda a comunidade da igreja, que prontamente abraçou a causa. A partir daí, a ação solidária ganhou força, expandindo-se para além dos limites da comunidade.

Inicialmente, as doações eram entregues diretamente nas residências das pessoas necessitadas, mas a visão da igreja sempre foi mais ampla: estabelecer um “Mercado Solidário”. Com esse propósito, foi criado um espaço dedicado dentro da própria igreja, com prateleiras repletas de alimentos e produtos de higiene e limpeza.

O funcionamento do projeto é simples, porém eficaz: a igreja instituiu uma moeda fictícia, doada às pessoas mais necessitadas. Munidas desse “dinheiro”, as pessoas podem frequentar o mercado solidário e realizar suas compras. Para ser beneficiada, a pessoa passa por uma análise da Comunidade para constatar se ela realmente necessita.

O pastor Bruno Nicolas José, figura central nessa iniciativa, expressa sua satisfação com o desenvolvimento do projeto: “Estamos muito contentes com a ação e desde que se espalhou nas redes sociais, temos um retorno muito bom, porque tem sempre alguém entrando em contato conosco para irmos buscar alimentos".

A Igreja Casa dos Filhos está localizada na Rua Pernambuco, 2.583, perto da São Geraldo Tintas, no Jardim Eldorado, em Votuporanga. Mais informações sobre o "Mercado Solidário" podem ser obtidas na página da igreja no Instagram, acessando @comunidade_casa_dos_filhos.

De acordo com o pastor, qualquer pessoa interessada pode fazer doações de alimentos, itens de higiene pessoal e produtos de limpeza, basta entrar em contato com membros da igreja ou no próprio Instagram. “Esperamos que o projeto se espalhe cada vez mais para que possamos ajudar cada vez mais pessoas”, acrescentou.

“A gente só precisa de uma coisa, a gente não quer PIX, a gente não quer nada disso, a gente só quer alimentos básicos que talvez esteja paradinho aí na sua casa; ou, às vezes, você vai no mercado e está sentindo no coração a vontade de ajudar algumas pessoas, então o que a gente tá pedindo são alimentos básicos de uma cesta básica. Então, basta falar ‘pastor, tem um pacote de arroz aqui, uma pasta de dente aqui’, que a gente busca”, diz Bruno em vídeo nas redes sociais.