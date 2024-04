O evento marcou um novo capítulo para o turismo em Cardoso, com mais de 250 motorhomes se reunindo para celebrar a paixão por viagens e aventuras sobre rodas

publicado em 04/04/2024

O evento consolidou Cardoso como um destino promissor para o turismo motorizado (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

Em uma parceria de sucesso com o MotorHomeiro, o município de Cardoso sediou com o 1º Encontro de Motorhome, que reuniu entusiastas do turismo motorizado e impulsionando a economia local.

O evento marcou um novo capítulo para o turismo em Cardoso, com mais de 250 motorhomes se reunindo para celebrar a paixão por viagens e aventuras sobre rodas.

Este 1º Encontro de Motorhome teve um impacto econômico significativo para Cardoso, incluindo o aumento na ocupação hoteleira e em outros serviços de hospedagem, movimentação no comércio local com alta nas vendas em restaurantes, lojas e outros estabelecimentos, e a geração de renda e novos empregos para a população local.