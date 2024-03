Na sessão ordinária de anteontem o que mais se observou foram trocas de farpas entre os parlamentares e até acusações de que tinha gente “brincando de legislar”

publicado em 20/03/2024

Os ânimos andam exaltados nos bastidores da Câmara de Votuporanga e vereadores trocaram farpas durante a última sessão (Foto: Assessoria)

Franclin Duarte

A proximidade das eleições municipais parece ter acirrado os ânimos nos bastidores da Câmara Municipal de Votuporanga. Na sessão ordinária de anteontem o que mais se observou foram trocas de farpas entre os parlamentares e até acusações de que tinha gente “brincando de legislar”.

O primeiro confronto direto envolveu os vereadores Cabo Renato (PRD) e Jura (PSB). Renato utilizou seu tempo na tribuna para apresentar queixas sobre a administração municipal e uma carta de manifesto de gestores de escolas de Votuporanga sobre problemas nas instituições de ensino.

Como de costume, Cabo Renato não abriu espaço para que os demais vereadores utilizassem o aparte, então, ao subir à tribuna para seu tempo regimental, Jura rebateu as falas do colega e disse que não se pode brincar de legislar.

“É prerrogativa do legislador e de qualquer pessoa a proposição de ação no Ministério Público pedindo providências, então estou aqui para dizer ao Renato que ele podia pegar essa carta e propor uma ação ao Ministério Público pedindo providências. Porque o vereador vem toda a semana de casa com algum tipo de argumento, mas está na hora e espero que seja feito antes das eleições, do vereador Renato propor uma ação daquilo que ele fala toda semana. A gente tem que parar dessa situação de brincar de ser legislador, tem que ter força para colocar essas coisas para andar, se tem fundamento, o Ministério Público vai cumprir o seu papel”, disse Jura.

Mas esta não foi a única “bronca” que Renato levou na sessão. O vereador também criticou as férias que a secretária da Saúde, Ivonete Félix, tirou durante a epidemia de Dengue. A resposta veio das vereadoras da Casa, que saíram em defesa da secretária. Quem puxou a fila foi Sueli Friósi (Avante) e ela foi acompanhada por Missionária Ednalva (União Brasil) e Jezebel Silva (Podemos).

“Quem faz a fiscalização dos possíveis focos do mosquito da Dengue são os agentes de saúde e não a secretária. A secretária é gestora de uma equipe e o bom gestor não é aquele que sabe tudo e faz tudo, mas sim aquele que tem uma equipe capacitada e que na falta dele a estrutura não pare de funcionar”, disse Sueli. “Na pandemia a secretária passava 24 horas acordada procurando resolver e ajudar as pessoas e ninguém veio nessa tribuna para falar parabéns. Agora, ela é um ser humano e tem os seus direitos, ela não foi viajar e deixou a Secretaria da Saúde abandonada, ela tem uma equipe competente que responde a altura”, completou Jezebel.

Meidão X Jezebel

As broncas, porém, não ficaram restritas a Cabo Renato. Durante a discussão sobre o projeto de reajuste para os servidores, Jezebel Silva e Meidão (União Brasil) também trocaram farpas.

Tudo começou quando, ao criticar o percentual do aumento concedido aos servidores, Meidão recebeu um “puxão de orelha” de Jezebel. “Nós tivemos duas reuniões, porque o vereador nunca aparece lá pra ajudar a gente a discutir o valor junto com o prefeito? Chegar aqui para indagar é fácil, mas ir lá brigar ninguém vai. É fácil falar, é fácil apontar dedo, difícil é lutar”, pontuou a vereadora.