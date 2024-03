O acidente aconteceu na avenida Mário Pozzobon - próximo a Arena "Plínio Marin"

publicado em 15/03/2024

O acidente aconteceu na avenida Mário Pozzobon - próximo a Arena "Plínio Marin" (Foto: Divulgação)

Um veado campeiro morreu após ser atropelado por uma motocicleta registrado na manhã desta sexta-feira (15), em Votuporanga. O acidente aconteceu na avenida Mário Pozzobon - próximo a Arena "Plínio Marin".

Conforme informações colhidas pela reportagem, o animal silvestre atravessou repentinamente a avenida, quando foi atingido pela motocicleta. De acordo com o condutor da moto, não houve tempo para desviar do veado, que morreu no acostamento da avenida.