publicado em 15/03/2024

Fernanda Cipriano

A Prefeitura de Pontes Gestal emitiu um alerta sobre um concurso falso que uma página vem circulando nas redes sociais. Os golpistas se passam por uma empresa organizadora de concursos e divulga informações falsas sobre a abertura de inscrições em Pontes Gestal.

A página fraudulenta utiliza o nome de uma empresa conhecida no ramo de concursos públicos, induz os leitores a acreditar que a informação é legítima. No entanto, a Administração Municipal disse que as inscrições para concursos em Pontes Gestal não foram abertas, e a divulgação dessa notícia é uma tentativa de golpe.