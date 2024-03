Em um gesto de reconhecimento e apreço, o prefeito Adílson Leite entregou kits especiais para todas as mulheres que trabalham nas repartições públicas

publicado em 15/03/2024

(Foto: A Cidade)

No último dia 8 de março, em celebração ao Dia Internacional da Mulher, o prefeito de Álvares Florence, Adílson Leite, acompanhado da primeira-dama Neusa Leite, promoveu uma iniciativa em homenagem às mulheres do município. Em um gesto de reconhecimento e apreço, o casal entregou kits especiais para todas as mulheres que trabalham nas repartições públicas municipais.

As cestas, cuidadosamente preparadas, continham uma caneca personalizada, flores, chá e bolachinhas, em uma demonstração de carinho e consideração pela dedicação e trabalho das mulheres da cidade. Essa ação não apenas proporcionou um momento de alegria e gratidão, mas também ressaltou a importância e o valor das mulheres na comunidade.

O prefeito Adílson Leite expressou sua admiração pelas mulheres, descrevendo-as como verdadeiras “rainhas” e enfatizando a singularidade de seu trabalho, marcado por carinho e dedicação. “As mulheres são nossas rainhas, a forma com que elas trabalham é única, tudo o que elas fazem é com carinho e dedicação, então nada mais justo que elas recebam esse pequeno agrado no dia delas, mas sempre lembrando que todo dia é dia da mulher”, concluiu o chefe do Poder Executivo.