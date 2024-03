O político já tem convites para se filiar aos partidos Democracia Cristã e Avante para concorrer ao cargo, mas “namora” também com oPartido Liberal, sigla que pode parar em suas mãos após intervenções de pessoas próximas ao ex-presidente Jair Bolsonaro

publicado em 16/03/2024

Hery Kattwinkel já tem legenda garantida por dois partidos para disputar a Prefeitura, como é o caso do DC de José Maria Eymael (com ele na foto) e pode pegar ainda o PL (Foto: Redes sociais)

Franclin Duarte

O ex-vereador e advogado Hery Kattwinkel confirmou nesta semana que é pré-candidato a prefeito de Votuporanga. O político já tem convites para se filiar aos partidos DC (Democracia Cristã) e Avante para concorrer ao cargo, mas “namora” também com o PL (Partido Liberal), sigla que pode parar em suas mãos após intervenções de pessoas próximas ao ex-presidente Jair Bolsonaro.

Em relação ao DC, o convite teria partido do próprio presidente nacional da legenda, José Maria Eymael, que quer resgatar o trabalho do partido em Votuporanga. Já quanto ao Avante, a sigla é presidida na cidade por Fabiano Pera, um antigo aliado de Hery, e a legenda também foi garantida ao advogado por Paulo Barbosa, que é da Executiva Estadual do partido

O PL, por sua vez, como noticiado ontem pelo A Cidade, passa por intervenções nos bastidores para a destituição de toda a atual comissão provisória, hoje comandada pelo secretário de Esportes Marcello Stringari, para que uma nova provisória, comandada por Hery, assuma. Quem estaria à frente dessa intervenção seria o irmão do ex-presidente Bolsonaro, Renato Bolsonaro.

“Já fizemos a nominata com a nova comissão provisória e estamos apenas aguardando o aval da Executiva Estadual do partido para darmos andamento nos trabalhos”, disse o pré-candidato.

Hery afirmou ainda se sentir honrado com as oportunidades e que fará vereadores em cada um dos partidos já tendo a chapa completa de pré-candidatos. O ex-vereador disse, porém, que ainda está analisando as propostas para em breve iniciar sua campanha de 2024 e “potencializar seu trabalho e servidão para os votuporanguenses”.