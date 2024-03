O Polo da Universidade Aberta do Brasil (UAB) de Votuporanga, unidade vinculada à Prefeitura, informa que continuam abertas, até o dia 8 de abril, as inscrições para preenchimento de vagas para cursos gratuitos de graduação da Universidade Virtual do Estado de São Paulo – Univesp.



Os cursos são distribuídos em três eixos: Licenciaturas (Letras, Matemática e Pedagogia); Computação (Ciência de Dados, Engenharia de Computação e Tecnologia da Informação) e Negócios e Produção (Administração, Engenharia de Produção e Tecnologia em Processos Gerenciais).



O candidato poderá realizar sua inscrição e obter a confirmação do pagamento e a efetivação de sua vaga, no portal

vestibular.univesp.br

na “Área do Candidato”, após dois dias úteis, em relação a boleto bancário. Também há outras formas de pagamento no site.