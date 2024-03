Seja no café da manhã, no almoço, lanche ou jantar, o tradicional pãozinho francês é item indispensável na hora das refeições

publicado em 21/03/2024

No coração da gastronomia brasileira, o pão francês ocupa um lugar de destaque, sendo presença quase obrigatória nas mesas do café da manhã e nos lanches do dia a dia. Porém, apesar de ser uma iguaria tipicamente brasileira, seu nome remete a uma tradição europeia que, ironicamente, não existe na França.

Celebrado no dia de hoje, o Dia do Pão Francês nos convida a revisitar suas origens. No final do século XIX, a elite brasileira, encantada pela cultura francesa, buscava importar hábitos e costumes do país europeu. Nesse contexto, os filhos das grandes famílias, que estudavam em Paris, trouxeram na bagagem o amor pelas delicadas baguetes francesas.

"Naquela época, as cozinheiras brasileiras não conseguiam reproduzir fielmente o pão francês original. Foi então que surgiram as adaptações que deram origem ao pãozinho que conhecemos hoje", explica Viviane Lima, historiadora do Centro de Memória Bunge, importante empresa do ramo alimentício.

Evolução da Receita: Dos Filões às Baguetes Brasileiras

Inicialmente, os pães franceses eram maiores e mais alongados, conhecidos também como bengalas ou filões, pesando entre 400 e 500 gramas. Ao longo do tempo, o formato foi se adaptando aos gostos e às demandas locais.

Ingredientes simples, sabor inigualável

A simplicidade é uma das marcas registradas do pão francês. Com uma receita básica composta por farinha, sal e fermento, este pão pode receber toques especiais como gordura (manteiga, óleo ou banha suína) para uma casca mais crocante, ou açúcar, que intensifica sua coloração dourada.