publicado em 15/03/2024

O caso aconteceu na tarde de ontem, cerca de 1km antes do trevo que da acesso ao município de Cosmorama (Foto: A Cidade)

Fernanda Cipriano

O motorista de um VW/Gol, de cor preta, foi socorrido às pressas de um capotamento na rodovia Euclides da Cunha, em Votuporanga. O caso aconteceu na tarde desta sexta-feira (15), cerca de 1km antes do trevo que da acesso ao município de Cosmorama, o carro teve perda total e o homem ferimentos leves.

De acordo com o apurado pela reportagem no local do acidente, o motorista seguia pela rodovia no sentido Capital-Interior, quando, por motivos que serão esclarecidos pela Polícia Civil, o homem perdeu o controle da direção, atravessou o canteiro central da pista e capotou o veículo no outro lado da via, sentido Interior-Capital.

Testemunhas relataram à Polícia Militar Rodoviária que tudo teria acontecido no momento em que uma forte pancada de chuva caiu pela rodovia. A viatura do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionada e o motorista socorrido. Ele foi encaminhado para a Santa Casa de Votuporanga em estado leve.