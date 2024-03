O projeto caminha para a reta final e receberá agora um aporte de mais R$ 3,1 milhões para a padronização das calçadas e outras melhorias

publicado em 28/03/2024

Durante coletiva de imprensa, o prefeito Jorge Seba assinou ontem a ordem de serviço para mais uma etapa da avenida do Pozzobon (Foto: A Cidade)

Franclin Duarte

O prefeito Jorge Seba (PSD) assinou ontem, durante coletiva de imprensa em seu gabinete, a ordem de serviço para o início de mais uma etapa da revitalização da Avenida Emílio Arroyo Hernandes, a conhecida Avenida do Pozzobon. O projeto caminha para a reta final e receberá agora um aporte de mais R$ 3,1 milhões para a padronização das calçadas e outras melhorias.

Acompanharam a assinatura os representantes da empresa contratada para o serviço, a Engerb Construções e Incorporações, a primeira-dama Rose Seba, a secretária de Planejamento, Tássia Gélio Coleta, o secretário interino de Obras, Mateus Modesto, os vereadores Professor Djalma (Podemos) e Nilton Santiago (MDB), além do presidente da ACV (Associação Comercial de Votuporanga), Glauco Ventura.

“Essa é a quinta das oito etapas que contemplam toda a revitalização da avenida, as outras três etapas, inclusive, já temos recursos. Esta quinta etapa consiste na troca das calçadas, que serão padronizadas dos dois lados. Anunciamos agora de uma forma mais intensa, pois precisamos de uma parceria junto aos comerciantes, pois como ela mexe com a calçada, alguns dias as lojas terão uma parte de suas frentes interrompidas e isso é claro que irá causar um transtorno, mas é algo passageiro para um benefício muito maior”, disse o prefeito Jorge Seba.

Ao se referir ao incômodo, Seba recordou das obras da Rua Amazonas. Diferente do que aconteceu lá, porém, as obras serão divididas por “quadras”, onde se inicia e termina toda uma quadra antes de passar para a próxima, o que deve minimizar o impacto para a população e comerciantes.

“Nós vamos retirar todo o piso, acertar e nivelar toda a questão de acessibilidade, de forma a universalizar e trazer um padrão para melhorar tanto a acessibilidade, como a paisagem do local. Fizemos um planejamento para que a obra seja feita de maneira uniforme onde se inicie e termine cada trecho, para que o transtorno dure apenas um pequeno período para cada trecho, ao invés de fazermos longas obras em toda a extensão e provocar um prolongamento desse transtorno”, explicou a secretária de Planejamento, Tássia Gélio Coleta.

A nova etapa, conforme a licitação, contempla a padronização de todo o calçamento da avenida, com acessibilidade; instalação subterrânea da rede elétrica; instalação de mobiliários como guarda corpo, lixeiras, bancos e vasos, floreiras e paraciclos, além de placas de sinalização de trânsito em toda a via. São mais de 10 mil metros quadrados de calçamento e de melhorias.

Durante sua fala, o presidente da ACV, Glauco Ventura, relembrou também a obra de revitalização da Rua Amazonas e se colocou à disposição da Administração para intermediar o contato com os comerciantes. “Sabemos que a obra pode trazer alguns transtornos, mas queremos lembrar que serão passageiros e que o benefício será permanente, assim como foi com a Rua Amazonas, que hoje atrai a atenção de todos pela sua beleza”, destacou.

O projeto já recebeu mais de R$ 6 milhões de investimentos, sendo R$ 4,5 milhões de emendas parlamentares - do deputado federal Fausto Pinato (PP), do ex-deputado federal Geninho Zuliani (União Brasil) e do deputado estadual Carlão Pignatari (PSDB) - e o restante de recursos do próprio município. Com esses recursos, cerca de 60% do projeto já foi executado.

Novas etapas

A obra de revitalização da Av. Emílio Arroyo Hernandes segue sendo executada por etapas. No fim do ano passado, o prefeito Jorge Seba conquistou R$ 5 milhões junto ao Governo do Estado de São Paulo, sendo R$ 2,5 milhões para iluminação e R$ 2,5 milhões para recape. Assim que o convênio for assinado a Prefeitura abrirá as licitações para dar início a essas duas etapas.