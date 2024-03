O seminário aberto ao público em geral, acontece hoje, às 19h, no plenário da Câmara Municipal, com entrada gratuita

publicado em 27/03/2024

A especialista Sandra Ruviéri e o juiz de 4ª Vara Cível, Sérgio Martins Barbatto Junior, serão os palestrantes (Foto: Faculdade Futura)

A Faculdade Futura realiza nesta quarta-feira (27), o seminário “Síndrome de Down, Acessibilidade e Inclusão”. Uma oportunidade para os estudantes da instituição e a população em geral se atualizarem sobre o tema com profissionais gabaritados, como a palestrante Sandra Ruviéri, especialista em psicopedagogia, e o Juiz da 4ª Vara Cível, Sérgio Martins Barbatto Junior.

O seminário está marcado para iniciar às 19h, no plenário da Câmara Municipal de Votuporanga, com entrada gratuita e entrega de certificados. O evento, que conta com o apoio da Secretaria de Direitos Humanos e Câmara Municipal, propõe que os participantes mergulhem no assunto e se atualizem.

A palestrante Sandra Ruviéri é quem abre a conversa e irá falar sobre a “Síndrome de Down, a trissomia: eu x você e o amor”. Ela é pedagoga, pós-graduada em Psicopedagogia pela Famerp e Especialista em deficiência intelectual e múltiplas. Atualmente, Sandra exerce a função de psicopedagoga no AEE e equipe de avaliação da Associação Renascer, dois setores de referência em São José do Rio Preto.

Às 20h30, o Juiz da 4ª Vara Cível de Votuporanga, Sérgio Martins Barbatto Junior, irá conduzir uma palestra sobre a “Justiça para todos: capacitismo, exclusão e acessibilidade – os obstáculos que pessoas com deficiência ainda enfrentam". Barbatto é magistrado desde 2009 e especialista em direito processual e constitucional.

A ação ainda conta com o apoio do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, vinculado à Secretaria de Direitos Humanos.

