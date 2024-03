Boiada composta por animais consagrados e jovens promessas foi um presente da esposa do empresário, anunciado durante sua festa de aniversário de 50 anos

publicado em 21/03/2024

A Companhia Tércio Miranda anunciou a aquisição, em uma tacada só, de 20 animais de elite da Companhia 2M (Foto: Divulgação)

São José do Rio Preto, 20 de março – O mundo do rodeio foi “sacudido” por uma das negociações mais significativas já registradas no mercado de touros de competição. No último sábado (16), a Companhia Tércio Miranda anunciou a aquisição, em uma tacada só, de 20 animais de elite da Companhia 2M.

A notícia repercutiu nacionalmente não só pela magnitude da transação, mas pelo fato de a boiada ter sido o presente de aniversário dado pela esposa, Rosana Miranda.

“O Tércio já estava muito interessado por esses touros de rodeio. Então fiz a negociação com o Marcondes Maia em segredo. O Tércio só ficou sabendo que havia ganhado a boiada na festa de aniversário de 50 anos dele. Foi uma surpresa mesmo”, conta Rosana, sem revelar o valor do presente.

A boiada conta com uma seleção de touros consagrados nas arenas, como Comendador, Canibal, Sensação, Sem Juízo, Avião e Amendoim, além de uma geração de jovens promessas, formada por Arrogante, Fabuloso e Alucinante.

Apesar de ter recebido o presente há pouco tempo, Tércio já possui planos para os 20 touros de pulo que passam a integrar o plantel.

"São touros com genética comprovada e características diferenciadas de pulo. Por isso, nossa ideia é utilizá-los não só nas competições de rodeio, mas integrá-los ao projeto de melhoramento genético. Com a aquisição feita pela Rosana, nosso plantel ultrapassa 60 touros. Todos os animais possuem uma qualidade extrema, o que é um diferencial que fortalece a nossa posição no mercado e nos coloca em destaque nas arenas pelo País”, diz Tércio.

Essa não é a primeira vez que uma negociação entre as duas grandes companhias de rodeio causa impacto no mercado de touros atletas. Animais famosos que pertenciam a Marcondes Maia, como Rei da Safra, Impressionante e Rei do Norte, foram adquiridos por Tércio e Rosana em ocasiões anteriores.

“É uma parceria que já dura quase dez anos. Quero agradecer muito a Rosana pela consideração e confiança. Estamos falando de uma negociação histórica no mundo do rodeio brasileiro. Esse presente é algo inédito no Brasil”, diz Marcondes Maia.

Aceso Negado

Considerado o touro de rodeio mais valioso do Brasil, o Acesso Negado está no foco do projeto de melhoramento genético citado por Tércio.

No ano passado, a aquisição feita pela Companhia Tércio Miranda chamou atenção não apenas pelo preço do animal, superior a R$ 1 milhão, mas pela singularidade de suas características genéticas: menor, porém, com pulos mais velozes e difíceis.

“Na realidade, muitas pessoas não entendem o motivo de termos investido tão alto em um touro de rodeio, mas, desde o começo, procurávamos o animal correto. Quando vimos as características e a qualidade do pulo do Acesso Negado, não tivemos dúvidas. É isso que buscamos: um animal menor, mas que imponha dificuldade e velocidade", explica Rosana.

As características do Acesso Negado são parecidas com as dos touros que se destacam nas competições da Professional Bull Riders (PBR), empresa localizada nos Estados Unidos, país referência em melhoramento genético.