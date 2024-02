"Agradecemos o carinho e compreensão de todos os fãs, contratantes e público que havia se programado para os nossos shows", comunicou a equipe do cantor

publicado em 11/02/2024

Gustavo Mioto, cantor votuporanguense (Foto: Instagram Gustavo Mioto)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brO cantor votuporanguense Gustavo Mioto encontra-se hospitalizado após ser diagnosticado com uma infecção intestinal, conforme anunciado por sua equipe de assessoria de imprensa em comunicado oficial."Informamos que o cantor Gustavo Mioto foi diagnosticado com forte infecção intestinal de classe aguda e encontra-se internado para análise e observação dos sintomas", comunicou a assessoria do artista.Devido à condição de saúde, Mioto foi obrigado a cancelar toda a sua agenda de shows programada para o período do Carnaval. "Agradecemos o carinho e compreensão de todos os fãs, contratantes e público que havia se programado para os nossos shows", acrescentou a equipe do cantor de Votuporanga.O cantor, reconhecido por sucessos como "Impressionando os Anjos" e "Anti-Amor", está recebendo tratamento médico. Nas redes sociais, fãs expressaram apoio e desejaram uma rápida recuperação ao cantor. Mioto também aproveitou para agradecer o carinho e suporte dos seus admiradores. A notícia pegou muitos fãs de surpresa, mas todos estão torcendo pela pronta recuperação do ídolo sertanejo.