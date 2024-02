As vagas estão disponíveis na ACV (Associação Comercial de Votuporanga), Emprega Votu e Posto de Atendimento ao Trabalhador

publicado em 07/02/2024

Votuporanga tem mais de 60 vagas de emprego disponíveis nesta semana (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Daniel Marques

daniel@acidadevotuporanga.com.br

Em Votuporanga há três frentes que são referência quando assunto é oportunidade de trabalho. São elas, ACV (Associação Comercial de Votuporanga), Emprega Votu e Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT). Nesta semana, elas estão com 64 vagas disponíveis.

A ACV tem vagas para filmmaker, conferência e expedição de mercadoria, pedreiro, soldador e servente. Os interessados podem comparecer na sede da Associação Comercial, na rua Mato Grosso, 3.545, perto da esquina com a Pernambuco, de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h. Também é possível enviar currículo pelo WhatsApp (17) 98132 – 0022.

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) disponibiliza 14 oportunidades de emprego no município essa semana: auxiliar contábil, auxiliar de corte e costura, auxiliar de escritura fiscal, auxiliar de departamento pessoal, mecânico de automóveis, serviços gerais, operador de caixa, vendedor interno, fiscal de alojamento (vigilante), auxiliar de limpeza, ajudante geral, estagiário de engenharia, auxiliar técnico e auxiliar de almoxarife. Todas as vagas quererem experiência.

Para concorrer às vagas de emprego anunciadas pelo PAT é necessário ter currículo cadastrado no Posto de Atendimento e retirar a carta de encaminhamento. O horário de atendimento é de segunda a sexta, das 9h às 15h. O PAT fica no Centro do Empreendedor, na rua Barão do Rio Branco, 4.497, próximo ao jornal A Cidade.