publicado em 08/02/2024

(Foto: Divulgação/TV Câmara)

Fernanda Cipriano

Na sessão da Câmara de Rio Preto realizada anteontem, a secretária de Educação, Fabiana Zanquetta, esteve presente para responder aos questionamentos dos vereadores acerca da redução da carga horária dos alunos da rede municipal de ensino. O convite para sua participação partiu da Comissão Permanente de Educação da casa, presidida por Odélio Chaves (Progressistas).

Os parlamentares trouxeram à tona a preocupação dos pais de alunos diante das alterações nos horários de entrada e saída das escolas, após a redução de 20 minutos na permanência das crianças em sala de aula. A justificativa para essa mudança foi uma decisão judicial que estipulou a redução para 35 horas da carga horária dos professores. Em resposta, Fabiana Zanquetta afirmou que a medida será avaliada ao longo de um mês e que as dificuldades apresentadas pelos pais serão consideradas.

A secretária destacou que a qualidade do ensino não está diretamente relacionada ao tempo de permanência dos alunos em sala de aula. "A qualidade do ensino será mantida. Nós precisamos nos adequar à legislação federal, e o impacto disso será analisado ao longo do período de 30 dias. Durante este tempo, esperamos receber sugestões de adaptações que possam surgir em cada escola, e faremos o possível para nos adaptarmos à realidade de cada caso", declarou Zanquetta.

Sobre a questão da abertura das unidades antes do horário previsto para o início das aulas, a secretária explicou que algumas escolas já abrem os portões cerca de dez minutos antes do horário oficial. No entanto, ela não confirmou se a pasta irá designar agentes para receber os alunos mais cedo. "Estamos cientes das necessidades dos pais que precisam deixar seus filhos mais cedo. Reconhecemos as dificuldades e estamos em contato com a Secretaria de Trânsito para determinar que os pontos de ônibus sejam localizados o mais próximo possível das escolas. Estamos em um período de adaptação", afirmou Zanquetta.

Ao final da sessão, Odélio Chaves se comprometeu a convocar uma nova reunião com a secretária para discutir as determinações da pasta. "Entendo que Fabiana Zanquetta também precisa buscar soluções, e ela já se comprometeu a retornar aqui para nos informar quais serão as medidas adotadas para acolher os pais que foram surpreendidos com a mudança nos horários das aulas", destacou o vereador em plenário.