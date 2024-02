Evento de recrutamento com várias vagas será realizado hoje, na sede da secretaria, das 9h às 11h30 e das 13h30 às 15h

publicado em 08/02/2024

Os candidatos devem comparecer no local com currículo, carteira de trabalho, documento com foto e comprovante de endereço (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Franclin Duarte

A Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, irá promover hoje, 9h às 11h30 e das 13h30 às 15h, uma espécie de “feirão” com dezenas de vagas de emprego. O recrutamento será feito em uma parceria com o Porecatu Supermercados, que possui três unidades na cidade e em outros municípios.

A sede da Secretaria fica na Rua Barão do Rio Branco, 4497, junto com o PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador). Estão abertas vagas para operador(a) de caixa, repositor, balconista, ajudante de motorista, ajudante de açougueiro, auxiliar de almoxarifado, controlador de vasilhame e movimentador de mercadorias. Há vagas disponíveis também para pessoas com deficiência.

Os candidatos devem comparecer no local com currículo, carteira de trabalho, documento com foto e comprovante de endereço.

O espaço cedido pela Pasta é uma das ferramentas oferecidas pela Prefeitura para a geração de empregos no município.