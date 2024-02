Serviço foi alvo diversas reclamações nos últimos anos e se espera que agora o problema com pontos escuros seja solucionado

publicado em 08/02/2024

O prefeito Jorge Seba se reuniu ontem com representantes da RSM, nova empresa que irá cuidar da iluminação pública (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Franclin Duarte

O prefeito Jorge Seba (PSD) assinou ontem o contrato com a nova empresa responsável pela manutenção da iluminação pública em Votuporanga, a RSM Engenharia, que tem sede registrada na cidade de Bálsamo. O serviço foi alvo diversas reclamações e polêmicas na Câmara Municipal nos últimos anos, de forma que se espera que agora o problema com os vários pontos escuros espalhados pela cidade seja solucionado.

De acordo com a Prefeitura, desde ontem a nova empresa está atendendo à população, resolvendo os problemas de iluminação em ruas, avenidas e praças da cidade. Em uma reunião no gabinete, o prefeito Jorge Seba discutiu os detalhes com Rafael Soler Manchini, representante da empresa RSM Engenharia, e os engenheiros da Prefeitura, com o intuito de solucionar os problemas o mais rápido possível.

A RSM está no mercado há seis anos, com serviços já prestados em cidades como Piracicaba, Santa Fé do Sul e aqui mais próximo, General Salgado, dentre outras. A empresa se comprometeu a cuidar de toda a iluminação pública de Votuporanga pelo valor global de R$ 655 mil. O período do contrato é de um ano.

Dentre as exigências que a nova empresa terá que cumprir estão: o conserto de lâmpadas apagadas no prazo máximo de 24 horas após a recepção da chamada; ter em seu quadro de funcionários, no mínimo, dois eletricistas, um engenheiro eletricista e quatro atendentes; realizar rotinas de inspeção e verificação periódica, com veículo leve; disponibilizar uma central de atendimento via 0800 para atender a população das 8h às 23h e atendimento eletrônico após às 23h30 de segunda a sexta e 24 horas aos finais de semana, domingos e feriados.

A empresa contratada também terá de cuidar da manutenção do sistema de iluminação pública de praças, espaços esportivos, quadras, arenas (inclusive a Arena Plínio Marin), rodoviária municipal, terminal urbano, fontes luminosas, iluminação ornamental do município de Votuporanga, distrito de Simonsen, Vila Carvalho e Vila Cruzeiro.