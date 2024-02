Fernando Polidorio, de 46 anos, chegou a ser socorrido com vida, mas não resistiu aos ferimentos da batida

publicado em 08/02/2024

Fernando Polidorio chegou a ser socorrido e encaminhado para o Mini Hospital do Pozzobon, mas não resistiu aos ferimentos (Foto: Bombeiros)

Fernanda Cipriano

Um motociclista morreu em um acidente na madrugada de ontem, na zona Norte de Votuporanga, ele caiu de uma ribanceira de, aproximadamente, 10 metros, nas proximidades do bairro Pró-Povo. Fernando Polidorio, de 46 anos, chegou a ser socorrido com vida, mas não resistiu aos ferimentos da batida.

De acordo com a ocorrência, o motorista da moto fugia da polícia e de uma possível abordagem pelo bairro, quando, por motivos que serão esclarecidos pela investigação, no cruzamento das ruas Dos Canários e Bem-Te-Vi ele caiu em uma ribanceira que tinha no fim da rua.

Inicialmente, o Corpo de Bombeiros, por meio da UR (Unidade de Resgate), foi atender a ocorrência e constatou que a vítima estava em parada cardíaca. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), então foi acionada e encaminhou Fernando para o Mini Hospital do Pozzobon.

O homem, no entanto, não resistiu aos ferimentos causados e faleceu. Ele era morador de Álvares Florence e deixa os pais Naim Ferreira Ribeiro e Clarice Polidoro Ribeiro, além de três filhos, demais familiares e amigos. Seu corpo será sepultado na manhã de hoje no Cemitério Municipal de Álvares Florence.