Uma funcionária de uma sorveteria, na rua Amazonas, Centro do município, foi agredida com socos e tapas por um homem em situação de rua

publicado em 07/02/2024

Câmeras da sorveteria flagraram o momento exato em que a trabalhadora do local foi agredida (Foto: Reprodução/Facebook)

Fernanda Cipriano

Em meio às discussões sobre o aumento de moradores de rua em Votuporanga, um caso evidenciou ainda mais o problema que está cada vez mais presente na cidade. Uma funcionária de uma sorveteria, na rua Amazonas, Centro do município, foi agredida com socos e tapas por um homem em situação de rua.

De acordo com o apurado pelo A Cidade, câmeras de segurança da sorveteria flagraram o momento exato em que a trabalhadora do local, identificada como Juliana Rocha, foi agredida. O caso aconteceu por volta das 18h do último sábado (3).

Por meio das redes sociais, a mulher relatou que o homem teria ficado nervoso pela demora do atendimento, porque ela estava ocupada com outros clientes e partiu para cima da jovem.

“Um infeliz morador de rua, que sempre passa lá pra pega sorvete de graça, ficou nervoso porque demorei pra dar o sorvete para ele, eu estava atendendo outros clientes ele simplesmente esperou eu me aproximar dele na porta para me agredir”, disse Juliana por meio de seu post.

A Polícia Militar foi acionada e um boletim de ocorrência foi registrado. A mulher chegou a ser socorrida para a Santa Casa de Votuporanga devido aos hematomas da cabeça, mas teve alta horas depois.

“Agora me pergunto pra servem as leis desse país pra nada, agora é ir trabalhar com medo esperando o infeliz ir lá de novo e ninguém faz nada”, disse ela ainda no post.