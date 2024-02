A medida, segundo a parlamentar, é um mecanismo de proteção porque, embora esta seja uma ocasião de intensa alegria, coincide também com o aumento dos casos de violência contra as mulheres

publicado em 06/02/2024

A deputada estadual Beth Sahão quer que as Delegacias da Mulher fiquem abertas 24 horas no Carnaval (Foto: Alesp)

Franclin Duarte

A deputada estadual Beth Sahão (PT), que tem base eleitoral na região (Catanduva) protocolou um Projeto de Lei para que as DDMs (Delegacias de Defesa da Mulher) funcionem de forma ininterrupta durante os festejos carnavalescos. A medida, segundo a parlamentar, é um mecanismo de proteção porque, embora esta seja uma ocasião de intensa alegria, coincide também com o aumento dos casos de violência contra as mulheres.

De acordo com a associação Gênero e Número, com base em registros do Sinan (Sistema de Informação de Agravos de Notificação), do Ministério da Saúde, nesse período de folia as ocorrências de estupro aumentam 50%, e mais da metade das brasileiras dizem que foram vítimas de algum tipo de violência sexual e constrangimento.

Para que a iniciativa tenha efeito imediato, a deputada também oficiou o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), com o mesmo propósito, de forma que as DDMs de todo o estado atendam ininterruptamente durante o Carnaval, conforme o calendário oficial de cada município. No caso das cidades que não possuem unidades especializadas, o documento prevê atendimento prioritário às mulheres vítimas de violência nas delegacias convencionais.