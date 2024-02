Por inciativa do vereador Serginho da Farmácia (PSDB), Matta terá o seu nome eternizado em uma rua no Loteamento Jardim Athenas II

publicado em 07/02/2024

A votação da homenagem a Paulo Ramalho Matta foi acompanhada amigos e familiares presentes nas galerias do Palácio 8 de Agosto (Foto: Assessoria)

Franclin Duarte

A Câmara Municipal de Votuporanga aprovou na sessão ordinária da noite de anteontem a homenagem a um dos mais antigos e queridos farmacêuticos da cidade: o senhor Paulo Ramalho Matta, que faleceu em agosto do ano passado, aos 91 anos de idade. Por inciativa do vereador Serginho da Farmácia (PSDB), Matta terá o seu nome eternizado em uma rua no Loteamento Jardim Athenas II.

A sessão de votação da homenagem foi acompanhada por familiares, como seu filho, o ex-presidente da ACV (Associação Comercial de Votuporanga), Carlinhos Matta, e amigos como o empresário Valmir Dornelas (Ville Hotel Gramadão), o também ex-presidente da ACV, Valdeci Merlotti, o ex-vereador Vilmar da Farmácia, Marcelo Zeitune, dentre outros.

Autor do projeto, Serginho da Farmácia destacou que apresentou a homenagem com muita satisfação e que o homenageado muito contribuiu para o desenvolvimento do município.

“Como nós, que trabalhamos há décadas no ramo farmacêutico, o nosso homenageado soube como poucos, dignificar a nossa profissão. Lá no distante ano de 1969, Paulo Ramalho abriu sua própria farmácia, a qual denominou de Centropharma. De tradicional família votuporanguense, Paulo Ramalho deixou sua história de vida e um legado em nossa cidade. Foi farmacêutico de diversas farmácias e considerado por amigos e clientes, muito atencioso, responsável e competente em seu trabalho”, afirmou.

O homenageado

Paulo Ramalho Matta nasceu em Jaboticabal, no dia 22 de agosto de 1932, onde passou parte de sua infância. Já no ano de 1940, aos oito anos de idade, se mudou para Votuporanga junto com sua família. Iniciou no ramo de farmácia muito jovem, aos 10 anos de idade, na antiga Farmácia Paracatu, seguindo para a Farmácia Nossa Senhora Aparecida, de propriedade da Dona Dolores, na qual permaneceu por 10 anos.

Paulo teve um breve ciclo na Farmácia Popular, de propriedade do Sr. Anastásio Lasso, até que em agosto de 1969, conseguiu abrir sua própria farmácia, a qual denominou de Centropharma. Inicialmente situada no alto da rua Amazonas, entre os bancos Banespa e Bradesco, em junho de 1974, a farmácia se mudou para um prédio próprio, localizado na rua Amazonas esquina com a Rua Ceará, ao qual permanece até hoje. Porém, com denominação de atual de Multidrogas Centro, sendo a drogaria familiar e tradicional mais antiga de Votuporanga, estando na terceira geração administrativa.

No ano de 1961, precisamente dia 31 de dezembro ele se casou com Terezinha Dionéia Seixas Matta, com a qual teve os filhos: Paulo Ramalho Matta Júnior, Carlos Eduardo Ramalho Matta e Poliana Terezinha Seixas Matta. Sempre muito atuante na cidade, prestou vários trabalhos, dentre eles a vacinação na área rural em parceria com o Dr. Jamilo e na captação de recursos para a comunidade juntamente com Frei Arnaldo.

Foi tesoureiro do Assary Clube de Campo por 10 anos. Foi também um dos fundadores do Votuporanga Clube e integrante da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga. Era fã dos esportes, na juventude durante a década de 50, representou a cidade no time de basquete, participando de vários campeonatos. Além do esporte, tinha como hobby a pescaria e o cuidado com suas plantas, em especial as orquídeas.

Paulo Ramalho Matta faleceu no dia 24 de agosto de 2023, aos 91 anos de idade.