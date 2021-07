Os dez filmes mais vistos no último final de semana arrecadaram quase R$ 22 milhões; filme da heroína arrecadou quase R$ 12 milhões

publicado em 14/07/2021

Novo filme da Marvel arrecadou pouco mais da metade do total arrecadado pelos dez lançamentos mais assistidos no fim de semana (Imagem: Divulgação)

Da redação

Em sua semana de estreia, "Viúva Negra" desbancou "Velozes & Furiosos 9" e assumiu a liderança na bilheteria nacional.Neste final de semana prolongado, o novo filme heroína da Marvel arrecadou R$ 11,7 milhões e teve um público de 621,2 mil pessoas.O Novo Cine Votuporanga exibe o filme hoje, nas sessões das 18h05 e 20h30. Ambas são dubladas.Antes líder, "Velozes & Furiosos 9" caiu para a segunda colocação e arrecadou R$ 7,1 milhões. Os dados são da ComScore e foram coletados no período entre 8 e 11 de julho de 2021.No total, os dez filmes mais vistos no país neste final de semana prolongado arrecadaram juntos R$ 21,9 milhões e foram vistos por 1,1 milhão de pessoas.O novo filme da heroína arrecadou cerca de US$ 80 milhões na América do Norte no fim de semana prolongado. O número é mais um recorde da pandemia, segundo dados do observador da indústria Exhibitor Relations.O filme arrecadou US$ 60 milhões adicionais em streaming no Disney Plus e US$ 78 milhões internacionalmente, com um impressionante total global de US$ 218 milhões.Segundo o Hollywood Reporter, é "sem precedentes" um estúdio anunciar seu total de streaming no fim de semana de estreia de um título.