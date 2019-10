Enfermeiros estiveram no Congresso Brasileiro de Enfermagem em Centro Cirúrgico, Recuperação Anestésica e Centro de Material e Esterilização

publicado em 14/10/2019

A Santa Casa de Votuporanga busca atualizar seu conhecimento constantemente, por meio de simpósios (Foto: Santa Casa de Votuporanga)

A Santa Casa de Votuporanga busca atualizar seu conhecimento constantemente, por meio de simpósios. Dois enfermeiros do Centro Cirúrgico da Instituição estiveram no Palácio das Convenções do Anhembi (SP) para participar do 14º Congresso Brasileiro de Enfermagem em Centro Cirúrgico, Recuperação Anestésica e Central de Material e Esterilização.Marcel José dos Reis e a enfermeira clínica, Natália Fascini Gomes, estavam entre os de 2.000 participantes no evento, vindos de todo o Brasil e também de países da América Latina.O Congresso acontece bianualmente, sendo muito esperado pelos profissionais do bloco operatório, pois já é considerado o maior evento científico nacional. O tema deste ano foi “Empoderamento do enfermeiro perioperatório: competências que salvam vidas”.Foram abordados importantes assuntos, sem perder de vista as inovações e avanços tecnológicos ocorridas na área, com a participação de convidados e palestrantes nacionais e internacionais, referências em suas áreas de atuação. Paralelamente, durante o congresso, ocorreu a feira tecnológica, que contou com expositores de várias partes do Brasil, apresentando novos produtos, serviços e equipamentos para que o profissional do bloco operatório se atualizasse e levasse para o seu dia a dia de trabalho as inovações.Houve a presença do palestrante internacional Brian Kirk, da Inglaterra, que participou explicando sobre “Infecção de sítio cirúrgico confirmada: responsabilidade compartilhada com o CME”. O tema teve a moderação da diretora Marcia Takeiti, e ofereceu uma reflexão sobre os processos, mitigando riscos que muitas vezes podem ser prevenidos. Kathellen Kohout, dos Estados Unidos, falou sobre “os caminhos para o combate da infecção do Centro Cirúrgico”.Vanessa Ribeiro, supervisora do Centro Cirúrgico, destacou a importância da participação do Congresso. “É fundamental para trocar experiências, compartilhar conhecimento, conhecer novas tecnologias, tendências e aprimorar as ações no dia a dia de trabalho, com a finalidade de prestar sempre a melhor assistência, oferecendo qualidade e segurança aos pacientes que passam pelos cuidados dos profissionais da nossa área”, finalizou.