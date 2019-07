O Prefeito João Dado acompanhou a caravana que percorreu 12 pontos da cidade

publicado em 23/07/2019

A equipe de coordenação do Plano Diretor Participativo realizou o “2º Seminário de Capacitação: Caravana Cidade Cidadania” (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

A equipe de coordenação do Plano Diretor Participativo realizou o “2º Seminário de Capacitação: Caravana Cidade Cidadania”, na manhã do último sábado (20/07), para percorrer pontos do Município para observação do Zoneamento Urbano. A ação contou com a presença do Prefeito João Dado, do Secretário Municipal de Planejamento, Jorge Seba, e de cerca de 60 delegados do PDP, conselheiros do Concidade e munícipes.No total, 12 locais foram percorridos. Antes do trajeto ser realizado, a arquiteta e urbanista Poliana Risso Silva Ueda ministrou a palestra sobre o tema da caravana.A caravana teve como ponto de partida o IFSP (Instituto Federal de São Paulo), câmpus Votuporanga, localizado na Avenida Jerônimo Figueira da Costa, no bairro Pozzobon. Os pontos de parada foram: Avenida Emílio Arroyo Hernandes, esquina com a Avenida Prefeito Mário Pozzobon; 1º Distrito Industrial; Loteamento San Remo; Condomínios Vila Lobos, San Remo, Residencial Flora; Conjunto Habitacional Vida Nova Votuporanga, Loteamentos Parque Belo Horizonte I e II e Parque Residencial Anna Munhoz Alvarez; 5º Distrito Industrial; Praça da Estação e Avenida Prestes Maia; Parque Saúde e Santa Casa (Zona de Serviços Especiais e Institucionais); Parque da Cultura; São Cosme; Parque na Represa (Avenida Marginal Nasser Marão); e Parque Urbano (Rua Horácio dos Santos).De acordo com o Secretário Municipal de Planejamento, Jorge Seba, a caravana foi importante para que seja possível “antecipar ações e planejar para que a transformação dos locais atenda às funções sociais da cidade e da propriedade”.O Prefeito João Dado afirmou que “é importante que seja realizada essa caravana para analisar de perto o que precisa ser incluído no Plano Diretor Participativo, que tem por objetivo atender à Lei Federal nº 10.257/2001 (Estatuto da Cidade), que define o Plano como o instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana dos municípios”.