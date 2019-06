Educadores de toda a região foram convidados a compartilhar experiências e resultados; serão 47 apresentações orais e 20 painéis

publicado em 25/06/2019

Cerca de 1.800 educadores conhecerão as boas práticas realizadas em escolas da região Noroeste Paulista (Foto: Comunicativa)

Além do conhecimento adquirido durante as palestras e oficinas/minicursos do 6° CIENP - Congresso Internacional de Educação do Noroeste Paulista, cerca de 1.800 educadores conhecerão as boas práticas realizadas em escolas da região Noroeste Paulista. O Comitê de Avaliação de Trabalhos do ADE Noroeste Paulista - Arranjo de Desenvolvimento da Educação divulgou nesta terça-feira (25/6) os 67 trabalhos científicos selecionados e que serão apresentados no dia 19 de julho.

"Os profissionais da educação conhecerão os resultados de experiências aplicadas em sala de aula. São práticas que podemos levar para a nossa realidade, contribuindo para a educação local e regional", destacou Ederson Marcelo Batista, coordenador executivo do ADE Noroeste Paulista.

No total, serão 20 painéis e 47 apresentações orais que abordem linhas temáticas relacionadas à Educação e seus diversos níveis: Educação Infantil; Linguagens; Matemática; Ciências da Natureza; Ciências Humanas; Tecnologias e Metodologias Educacionais; Educação Inclusiva; Gestão e Políticas Públicas; Formação Inicial e Continuada de Professores; e Ensino Profissional, Técnico e Tecnológico.

Os trabalhos serão publicados no 4º volume dos Anais do Congresso Internacional de Educação do Noroeste Paulista. O Comitê é coordenado por representantes do ADE Noroeste Paulista – Arranjo de Desenvolvimento da Educação, da AMA – Associação dos Municípios da Araraquarense, da Prefeitura de Votuporanga, do IFSP - campus Votuporanga; e da Unifev.

A relação completa dos selecionados pode ser acessada em www.congressointereduca.com.br/2019. No site também há local e horário das apresentações.





6° CIENP

Este ano, o CIENP será promovido de 17 a 19 de julho, em Votuporanga, e terá como tema “Competências Socioemocionais”, com palestras com Leandro Karnal, Nino Paixão, Fernando Moraes e Luciana Brites, no Centro de Eventos Valério Giamatei (Ilha do Pescador). Os participantes ainda participarão das oficinas/minicursos, na Cidade Universitária da Unifev. O encerramento da programação será com o musical circense "O Rei do Show".