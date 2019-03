Geral

Intenção de consumo das famílias cai 0,4% de fevereiro para março

Na comparação com março do ano passado, no entanto, o ICF apresentou um crescimento de 11,4%

publicado em 23/03/2019

Intenção de Consumo caiu 0,4% de fevereiro para março, mas cresceu 11,4% em relação a março de 2018 (Foto: Agência Brasil) A Intenção de Consumo das Famílias (ICF) recuou 0,4% de fevereiro para março deste ano, depois de quatro meses em alta. Com a queda, o indicador, medido pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), chegou a 98,1 pontos em uma escala de zero a 200 pontos. Na comparação com março do ano passado, no entanto, o ICF apresentou um crescimento de 11,4%. Na passagem de fevereiro para março, quatro dos sete componentes do indicador tiveram recuo, com destaque para o nível de consumo atual (-1,5%) e para o momento para a compra de bens duráveis (-2,4%). Os três componentes em alta foram renda atual (0,3%), compras a prazo (0,4%) e perspectiva de consumo (0,2%). Na comparação com março de 2018, os sete componentes tiveram alta, com destaque para nível de consumo atual (19,5%) e perspectiva de consumo (19%). Fonte: Agência Brasil

