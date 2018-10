João Doria votou prla manhã no Colégio St. Paul’s, em São Paul

publicado em 28/10/2018

(Foto: Agência Brasil)

“Estamos tecnicamente empatados, temos vindo assim desde o início do segundo turno. Ninguém tinha dúvidas de que seria uma campanha acirrada”, afirmou. Doria acrescentou que a apuração hoje à noite será emocionante e que a disputa será “voto a voto”. Ele comentou os resultados das últimas pesquisas, que apontam ligeira subida de seu adversário. “Eu não desqualifico pesquisa, mas a melhor pesquisa é o voto, aquele que vai digitado na urna e que, ao final da eleição, é computado”, disse. “Eu só tive um motivo para entrar para a vida pública: lutar contra as esquerdas, contra o PT, contra aquilo que foi um dano ao nosso país”, argumentou. Após votar, Doria vai acompanhar a votação do seu candidato a vice-governador, Rodrigo Garcia, e da senadora Mara Gabrilli, em São Paulo. À noite, Doria verá a apuração eleitoral no Clube Homs, na Avenida Paulista.

O candidato ao governo do estado de São Paulo João Doria (PSDB) votou às 9h no Colégio St. Paul's, em São Paulo. Acompanhado da senadora eleita Mara Gabrilli (PSDB) e da deputada eleita Joice Hasselmann (PSL), Doria disse que o embate do segundo turno com o adversário Márcio França (PSB) está acirrado.