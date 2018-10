Bianca Magosse e o Prof. Esp. Paulo Eduardo de Mattos Stipp, ambos do curso de Direito, falaram sobre o processo de inclusão social e educacional da pessoa surda

publicado em 03/10/2018

De acordo com a universitária, a experiência foi incrível (Foto: Divulgação/Unifev)

A aluna do 8º período do curso de Direito da UNIFEV Bianca Magosse e o docente da Instituição Prof. Esp. Paulo Eduardo de Mattos Stipp, representaram o Centro Universitário de Votuporanga durante o IX Congresso Internacional da Associação Brasileira de Pesquisadores em Sociologia do Direito (ABraSD), realizado na Universidade de São Paulo (USP), em São Paulo.

Na oportunidade, Bianca e Stipp apresentaram o trabalho intitulado: A inclusão Sócio-Educacional do Surdo: da legislação à prática, que esboçou um estudo analítico da interpretação jurídica sobre o processo de inclusão social e educacional da pessoa surda, realizando um balanço entre o que é estabelecido e o que acontece na prática pedagógica.

De acordo com a universitária, a experiência foi incrível, já que a participação no congresso possibilitou o contato direto com diversos pesquisadores da área. “Além do evento, visitamos uma escola para surdos, o que permitiu estar frente a frente com o público estudado no decorrer da pesquisa. Agora, quero dar andamento em outros trabalhos dentro do universo da inclusão social”, explicou.