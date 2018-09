Bastante entusiasmado, Fausto Pinato agradeceu o apoio e falou um pouco dos seus projetos e recursos enviados à cidade durante seu mandato

publicado em 18/09/2018

Lideranças políticas, empresários e centenas de apoiadores de cidades da região se reuniram nesta segunda-feira, 17, na Associação Comercial e Industrial de Votuporanga para declarar apoio à candidatura do deputado Fausto Pinato e também de Carlão Pignatari, a deputado estadual.

Bastante entusiasmado, Fausto Pinato agradeceu o apoio e falou um pouco dos seus projetos e recursos enviados à cidade durante seu mandato. “Para mim é uma honra receber o apoio de tanta gente boa, comprometida com o desenvolvimento da região. Durante o nosso mandato, unimos forças junto com o prefeito, João Dado e o deputado Carlão para trazermos importantes recursos para a cidade”, salientou.

“A nossa força está na nossa união. É preciso compartilhar ideias para dividir conquistas e fortalecer os nossos municípios, Votuporanga, Fernandópolis, Jales, Santa Fé do Sul e demais cidades do Noroeste, somos todos irmãos”, completou.

Fazendo as honras da casa, Carlão Pignatari pontuou a importância de Pinato para os municípios da região. “O Fausto Pinato tem sido um grande parceiro para a nossa cidade, e tem honrado o seu compromisso de ser um deputado municipalista, preocupado com o desenvolvimento não apenas das cidades maiores, como também dos pequenos municípios que precisam de verbas e investimentos”, disse.

Ao reafirmar seu apoio à dobrada Pinato e Carlão, o prefeito João Dado reforçou a necessidade de eleger os dois candidatos para aumentar a representatividade do município tanto junto ao Governo do Estado quanto em Brasília. “São dois parceiros que têm enviado importantes recursos para a nossa cidade. É muito importante para nós que eles se reelejam para continuar esse trabalho que têm desempenhado com muita seriedade”, pontuou.

A parceria dos dois deputados em prol da cidade também foi salientada pelo diretor da Santa Casa Valmir Dornelas. “A gente sabe que as contas das Santas Casas não fecham, por isso, nós precisamos do poder público. Nós devemos muito a esses dois deputados pelos recursos que nos enviaram, ajudando a nossa casa a atender toda a região”, afirmou.