Nova cerveja pilsen chega aos mercados neste mês com preço acessível

publicado em 06/09/2018

Com rótulos já consagrados no mercado, a Cervejaria Ambev está sempre em busca de inovações e constante evolução para agradar ao paladar de todos os consumidores. Por isso, neste mês de setembro, chega às prateleiras do interior de São Paulo a nova cerveja Serrana em latas de 350ml.

Produzida em Agudos (SP), na região de Bauru, a cerveja em estilo pilsen é leve e refrescante e vem para conquistar o consumidor que busca uma cerveja com preço acessível e com a mesma qualidade que já está acostumado a apreciar em outras cervejas da companhia.

“Estamos sempre buscando trazer novas opções para os consumidores brasileiros. Serrana chega para provar que uma cerveja pode combinar qualidade, refrescância e preço acessível”, comenta Nilson Kalili, gerente de marketing Ambev.