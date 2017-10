Suposto visitante de 2048, morador do estado americano de Wyoming estava embriagado e acabou sendo detido

publicado em 13/10/2017

O americano Bryant Johnson (Foto: Casper Police Department)

O americano Bryant Johnson foi preso em Casper, no estado americano do Wyoming, após, embriagado, dizer à polícia que era um viajante do tempo vindo de 2048 para avisar a população mundial sobre uma iminente invasão alienígena.

Ao chegar à cena da ocorrência, os policiais viram Johnson tentando convencer os presentes de sua história. Ele disse que queria ver o prefeito e apelava para que as pessoas fugissem, segundo a imprensa local.