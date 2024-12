Confira os detalhes de falecimento e sepultamento

publicado em 30/12/2024

Foto: Redes sociais

Faleceu nesta segunda-feira (30), aos 83 anos de idade, o bancário aposentado e proprietário do Sistema Anglo/Piconzé de ensino de Votuporanga e fundador do Colégio Comercial, Jurandyr Paggioro. Muito conhecido na cidade, o professor Jurandyr Paggioro deixa a esposa Miriam Mello Paggioro e os filhos: Rogério, Paulo, Kelma, e Raquel, além dos genros Emerson e Daniel, os netos Isadora, Luiza, Mauricio, Murillo, Gabriel, Giulia, Mariana e João, os demais familiares e muitos amigos. Seu corpo será velado na sede da Loja Universal 50 (rua Gerneral Ozório, 2150, das 8h às 16h desta terça-feira (31) e seu sepultamento acontece no mesmo dia, às 16h no Cemitério Municipal de Votuporanga.