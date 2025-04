Confira detalhes do falecimento e sepultamento

publicado em 24/04/2025

Antônio Bernardo da Silva, 85 anos (Foto: Arquivo pessoal)

Faleceu nesta quarta-feira (23), o Tintureiro Antônio Bernardo da Silva, aos 85 anos, era popularmente conhecido como “Seu Silva da tinturaria”, vítima de causas naturais. Antônio que residiu em Votuporanga de 1989 a 2023, e depois foi morar em São José do Rio Preto. Deixa as filhas Aparecida do Carmo, Carmen Silvia e Carmen Lúcia, além de sete netos e três bisnetos, demais amigos e familiares.