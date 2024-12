confira detalhes do falecimento e sepultamento

publicado em 02/12/2024

Hélio Barbieri, aos 90 anos (Foto: Arquivo pessoal)

Faleceu nesta no sábado (30), o Sr Hélio Barbieri, aos 90 anos, Hélio residia no Bairro Santa Eliza, deixa os filhos Moacir Barbieri, Osmar Barbieri, Odenir Barbieri, Marlene Barbieri, Célia Barbieri de Oliveira, Antônio Barbieri, Maria Regina Barbieri, além de netos, demais amigos e familiares.