Falecimento

Falece Rubens Wagner Lui Balero

Seu corpo, foi velado no velório Municipal de Votuporanga e sepultado no Cemitério Municipal de Votuporanga, no final da última terça-feira

publicado em 04/09/2024

Falece Rubens Wagner Lui Balero ( Foto Redes Sociais)



Proprietário da antiga indústria de Móveis RB de Votuporanga, também foi secretário municipal de indústria e comércio, na gestão do então prefeito de Votuporanga, Dr. Atilio Pozzobon Neto (1997 a 2000).



Rubens, deixa suas filhas, Alana Siqueira Balero Garjoni, Marina Camargo Balero e Larissa Siqueira Balero Bistafa, além das netas Helena Balero Garjoni e Heloisa Balero Garjoni, além de sua mãe, Cleodete Aparecida Lui.



