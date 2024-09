Faleceu na última quinta-feira, (26), Rita de Cassia, aos 55 anos, vitima de Septicemia, Rita de Cassia, no Hospital de Base de São José do Rio Preto

publicado em 27/09/2024

Falece Rita de Cassia, aos 55 anos

Faleceu na última quinta-feira, (26), Rita de Cassia, aos 55 anos, vitima de Septicemia, Rita de Cassia, no Hospital de Base de São José do Rio Preto.Natural de São Paulo, deixa os filhos Maria Assis Bento e Fernando Assis Bento.Seu velório foi realizado na última quinta-feira, (26), no Velório Rosa Mística Jardim das Flores de Votuporanga e seu corpo foi sepultado, na manhã desta sexta-feira, (27), no Cemitério Rosa Mística Jardim das Flores de Votuporanga.