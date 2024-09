Seu corpo foi sepultado na tarde do último domingo, no Cemitério Jardim das Flores em Votuporanga.

publicado em 04/09/2024

Nurci Aparecida Casali Romani ( Foto: Arquivo Pessoal)

Faleceu no último domingo (1), na Santa Casa de Votuporanga, aos 86 anos, vítima de pneumonia e problemas respiratórios, a senhora Nurci Aparecida Casali Romani.Muito querida na cidade de Votuporanga, dona Nurci, frequentava o centro espírita Humberto de Campos e deixa os filhos Marli Aparecida Romani e Luiz Carlos Romani (in memória), netos e bisnetos.Seu corpo foi sepultado na tarde do último domingo, no Cemitério Jardim das Flores em Votuporanga.