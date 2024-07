Confira detalhes de falecimento e sepultamento

publicado em 15/07/2024

Jorge de Lima Silva, 76 anos (Foto: Arquivo pessoal)

Faleceu no sábado (13), o senhor Jorge de Lima Silva, aos 76 anos, vítima de insuficiência respiratória aguda. Jorge era motorista aposentado e morador do bairro Coahb Chris II, na zona Norte de Votuporanga. Muito conhecido no seu bairro, ele deixa a esposa Nair de Lima, os filhos Nilton Cesar de Lima Silva, Sergio de Lima Silba, Gilberto de Lima Silva, Alessandra de Lima Silva, Fábio Júnior de Lima, e também Alex de Lima, os netos, a bisneta, além dos demais familiares e amigos. Seu sepultamento ocorreu no domingo (14), às 17h, no Cemitério de Vila Alves, em Cardoso.