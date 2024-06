Confira detalhes do falecimento e sepultamento

publicado em 28/06/2024

Claudio Lopes Riedo, 62 anos (Foto: Arquivo pessoal)

Faleceu na quinta-feira (27), o Aposentado Claudio Lopes Riedo, aos 62 anos, muito conhecido da Paróquia São Bento, vítima de Parada Cardíaca. Claudio residia no Bairro do Café. Deixa os irmãos Osvaldir e Sidney, os sobrinhos Daiany, Juliana, Caique e Letícia, além de demais amigos e familiares.O velório acontece neste sábado (29) às 8h no Velório Municipal de Votuporanga e o sepultamento ocorre às 17h no Cemitério Municipal de Cosmorama.