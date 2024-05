Confira detalhes do falecimento e sepultamento

publicado em 22/05/2024

Manoel Gonçalves Teixeira, 87 anos (Foto: Arquivo pessoal)

Faleceu nesta quarta-feira (22), o coveiro aposentado Manoel Gonçalves Teixeira, aos 87 anos. Manoel estava em acompanhamento médico, residia no bairro Cidade Nova, deixa a filha Solange Aparecida, os netos Mônica, Wellington, Mateus, João Vitor, Suellen e Antonela, os bisnetos, Nicolas e Laura, além de demais familiares e amigos. O velório acontece nesta quarta-feira (22), a partir das 13h, no Velório Municipal, o sepultamento está marcado para a próxima quinta-feira (23) às 9h no Cemitério Municipal, em Votuporanga.