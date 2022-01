Confira os detalhes do falecimento e sepultamento

publicado em 02/01/2022

O senhor Sebastião Galter, o ‘Tião da Viola’, aos 57 anos (Foto: Arquivo pessoal)

Pedro Spadonipedro@acidadevotuporanga.com.brFaleceu, no sábado (1º), o senhor Sebastião Galter, também conhecido como “Tião da Viola”. Ele foi vítima de um infarto ao tomar banho na casa onde morava, no sítio Boa Vista, em Votuporanga, conforme contou a família.O senhor Sebastião trabalhava como extrativista de seringueiras, era divorciado e deixa os filhos Alexandro e Leandro dos Santos Galter, além de uma neta e demais familiares e amigos.O corpo do senhor Sebastião está sendo velado no Velório Municipal de Votuporanga. Já o sepultamento está marcado para acontecer às 17h, no Cemitério Municipal de Bálsamo, onde outros familiares dele foram sepultados.